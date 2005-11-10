Serie A Women, domenica di big match: Inter-Lazio e Roma-Napoli, il Milan sfida il Como
Alessandra Stefanelli
La quinta giornata di Serie A Women entra nel vivo con le tre gare in programma domenica 1 novembre. Dopo gli anticipi del sabato, terminati con il pareggio per 1-1 tra Ternana Women e Como 1907 e lo 0-0 tra Sassuolo e Parma, il campionato propone appuntamenti importanti sia per le posizioni di vertice sia per la parte bassa della classifica.
Si comincia alle 12.30 con Inter-Lazio. Le nerazzurre, terze con 10 punti, hanno l'occasione di superare momentaneamente il Como 1907, secondo a quota 11. Dall'altra parte, la Lazio cerca punti preziosi per allontanarsi dalle ultime posizioni, occupando attualmente il penultimo posto con 2 punti.
Roma-Napoli, le giallorosse vogliono difendere il primato
Alle 15.00 riflettori puntati su Roma-Napoli Women. Le giallorosse guidano la classifica con 12 punti e puntano a consolidare il primo posto, approfittando anche del pareggio del Como 1907 nell'anticipo. Il Napoli Women, fermo a quota 4, proverà invece a conquistare un risultato positivo contro la capolista per migliorare la propria posizione in graduatoria. A chiudere il programma domenicale sarà Como Women-Milan, con calcio d'inizio alle 18.00. Le rossonere, seste con 6 punti, cercano continuità per avvicinarsi alle prime posizioni, mentre le padrone di casa inseguono a una sola lunghezza di distanza.
SERIE A WOMEN - 5ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Ternana Women-Como 1907 1-1
Marcatrici: 25' Bonfantini (C), 76' Strode (T).
Sassuolo-Parma 0-0
Domenica 1 novembre
Ore 12.30 - Inter-Lazio
Ore 15.00 - Roma-Napoli Women
Ore 18.00 - Como Women-Milan
Lunedì 2 novembre
Ore 12.30 - Fiorentina-Juventus
La classifica
Di seguito, quella che è la graduatoria maturata dopo le prime gare della quinta giornata:
Roma 12, Como 1907 11, Inter 10, Fiorentina 7, Ternana Women 7, Milan 6, Como Women 5, Napoli Women 4, Juventus 3, Lazio 2, Parma 2, Sassuolo 2.