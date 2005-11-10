Fischi a Ederson, poi a tutta l'Atalanta: "Tirate fuori i c....". A Bergamo squadra sotto la curva

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Fischi a Ederson, poi a tutta l'Atalanta: "Tirate fuori i c....". A Bergamo squadra sotto la curvaTMW
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Fischi su fischi, a Bergamo. Il ko interno per 3-0 con il Parma lascia ovviamente strascichi tra la squadra e la tifoseria dell’Atalanta. Già nel corso della gara, quando le cose si erano messe male, i sostenitori bergamaschi avevano fischiato pesantemente Ederson, capitano della Dea, al momento dell’uscita dal campo. Scena moltiplicata al triplice fischio.
La gara si è infatti chiusa con il coro “meritiamo di più” da parte della Curva Nord della New Balance Arena, che dopo la fine della partita ha chiamato la squadra sotto il settore e cantato: “Tirate fuori i c…i”.
Il quinto ko in questo avvio di campionato per la formazione allenata da Maurizio Sarri, in sostanza, non è affatto indolore.
Fonte: Da Bergamo, Filippo Davide Di Santo
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