Atalanta, a breve la conferenza di mister Sarri post Parma

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Atalanta, a breve la conferenza di mister Sarri post ParmaLive TMW
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Filippo Davide Di Santo
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ieri alle 00:55Serie A
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01.11.2026 00:55Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri dopo il match contro il Parma a Bergamo
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22:55 – Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Parma nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
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