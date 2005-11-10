Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne

Un'estate senza fuochi d'artificio, un autunno di fischi e molti fiaschi. Per questo la vittoria contro il Monza non illuda, il Napoli è sempre un paziente ferito, convalescente. Certo è che quella contro la Juventus, ancor più claudicante degli azzurri, pare gara che calza a pennello. E se il Napoli è tornato a fare il Napoli, è anche grazie a una mossa a sorpresa di Massimiliano Allegri. Che in una stagione dove non sta riuscendo a incidere, dove la Champions è un disastro, si conferma comunque uno che nelle letture dei singoli e nella gestione dei campioni ha sempre dei guizzi non indifferenti.

Nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio, parliamo della 'mossa Andrea Pirlo' fatta per Kevin de Bruyne al Napoli da Allegri

Intanto va ko Lobotka: il comunicato degli azzurri

Il Napoli perde Stanislav Lobotka per infortunio. Il centrocampista slovacco, costretto a lasciare il campo in barella nel primo tempo della sfida vinta 4-1 contro il Monza dopo una brutta torsione della caviglia sinistra, si è sottoposto oggi agli accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, alla quale si aggiunge una lesione di basso grado del LPAA. Lobotka ha già cominciato il percorso riabilitativo e nelle prossime settimane le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico azzurro. Questa la nota medica integrale diffusa dal club: "Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".