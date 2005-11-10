Da Livorno a Zanica, il turno delle rovesciate. Jaouhari fa stropicciare gli occhi alla Pergolettese
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Claudia Marrone
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Oggi alle 18:34Serie C
autore Claudia Marrone
02.11.2026 18:34Serie C
Una giornata, la 12ª del campionato di Serie C, che si concluderà questa sera (CLICCA QUI per il programma completo), ma una giornata che ha regalato diversi spunti, o meglio, diverse prodezze. Si è parlato molto dell'eurogol di Giacomo Gabbiani, che ha regalato la vittoria al suo Livorno nel match del Girone B contro l'Ostiamare, ma è doveroso spostarsi anche al Girone A, perché il gol che è valso il pari della Pergolettese è stato segnato... allo stesso modo. Sì, Zaid Jaouhari ha siglato il 2-2 contro l'AlbinoLeffe con una rovesciata.
Celebrata, come quella dell'attaccante degli amaranto, anche dalla Serie C.
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