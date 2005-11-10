Da Livorno a Zanica, il turno delle rovesciate. Jaouhari fa stropicciare gli occhi alla Pergolettese

Una giornata, la 12ª del campionato di Serie C, che si concluderà questa sera (CLICCA QUI per il programma completo), ma una giornata che ha regalato diversi spunti, o meglio, diverse prodezze. Si è parlato molto dell'eurogol di Giacomo Gabbiani, che ha regalato la vittoria al suo Livorno nel match del Girone B contro l'Ostiamare, ma è doveroso spostarsi anche al Girone A, perché il gol che è valso il pari della Pergolettese è stato segnato... allo stesso modo. Sì, Zaid Jaouhari ha siglato il 2-2 contro l'AlbinoLeffe con una rovesciata.

Celebrata, come quella dell'attaccante degli amaranto, anche dalla Serie C.