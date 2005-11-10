Tifosi del Vicenza aggrediti dai palermitani. Il sindaco: "Inaccettabile, Palermo è città accogliente"

Un brutto episodio di violenza quello che è accaduto in Sicilia, prima del match della 10ª giornata del campionato di Serie B tra Palermo e Vicenza, gara poi vinta dai rosanero; come si legge sul Giornale di Vicenza, un gruppo di circa duecento tifosi in trasferta sarebbe stato aggredito dai supporter rosanero, mentre attendeva il bus diretto allo stadio 'Barbera'.

A raccontare il tutto, l'assessore del Comune di Vicenza Giovanni Selmo: "Eravamo circa in 200 nel piazzale dove ci hanno detto di attendere il bus e non era presente nessuna forza dell'ordine . Era un piazzale molto buio, da parte nostra non c'era nessun atteggiamento provocatorio, ma sono arrivati dei ragazzi e c'è stato un momento di grande panico. Noi siamo scappati, ci siamo dispersi". A ogni modo, anche se c'è stata qualche percossa, nessuno dei tifosi vicentini è stato portato in ospedale.

Non ci sono dunque state conseguenze, ma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla è andato su tutte le furie per l'accaduto e, come si legge su palermotoday.it, ha espresso “ferma condanna per l'episodio di aggressione che ha coinvolto, in piazza Croci, alcuni tifosi del Vicenza in attesa dell'autobus per raggiungere lo stadio. Fortunatamente le conseguenze sono state lievi e solo due persone hanno riportato contusioni non gravi, ma resta un gesto inaccettabile, che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport e con il senso di ospitalità che contraddistingue la nostra città. In occasione della partita ho avuto modo di incontrare allo stadio anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, presente a Palermo per sostenere la propria squadra. A lui ho rinnovato il sentimento di amicizia e vicinanza che lega le nostre due città. Ribadisco che Palermo è una città accogliente, che vive lo sport come occasione di incontro e condivisione. Episodi come questo non possono e non devono rappresentare la nostra comunità, né incrinare un rapporto di amicizia che va ben oltre una partita di calcio".