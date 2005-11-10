Serie A Femminile, Como Women-Milan 1-0: sassata di Bernardi, Tramezzani sale al 4° posto
Yvonne Alessandro
La sfida tra Como Women e Milan si è conclusa con la vittoria per 1-0 delle lariane guidate da mister Tramezzani: decisa al 54' della ripresa da un potente destro sotto la traversa di Veronica Bernardi su assist di Flaminia Simonetti. Dopo un primo tempo equilibrato e privo di reti, il Como ha sbloccato il match e resistito nel finale al forcing rossonero, blindando il risultato grazie anche al palo colpito da Nerea Nevado al minuto 80.
SERIE A WOMEN - 5ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Ternana Women-Como 1907 1-1
Marcatrici: 25' Bonfantini (C), 76' Strode (T).
Sassuolo-Parma 0-0
Domenica 1 novembre
Inter-Lazio 3-0
22' aut. Consolini, 35', 58' Bugeja
Roma-Napoli Women 2-1
17' Giugliano (R), 45'+2 Giordano (N), 88' Giugliano (R)
Como Women-Milan 1-0
54' Bernardi
Lunedì 2 novembre
Ore 12.30 - Fiorentina-Juventus
La classifica
1. Roma 15
2. Inter 13
3. Como 1907 11
4. Como Women 8
5. Fiorentina 7
6. Ternana Women 7
7. Milan 6
8. Napoli Women 4
9. Juventus 3
10. Lazio 2
11. Parma 2
12. Sassuolo 2