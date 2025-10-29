Serie B, 10ª giornata - Crolla il Mantova, sorride il Venezia. Pari tra Spezia e Padova

Con la giornata di ieri, si è alzato il sipario sulla 10ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, che si è quasi conclusa nella serata odierna: all'appello, per questo turno infrasettimanale, manca la gara tra Juve Stabia e Bari, che è stata rinviata a data da destinarsi a seguito delle problematiche legate al club campano, in amministrazione controllata.

Al netto di ciò, alle 20.30, si sono giocati i tre rimanenti confronti, che hanno evidenziato la crisi aperta del Mantova: dopo un buon primo tempo, l'autorete che ha tagliato le gambe ai virgiliani, con il Catanzaro che ha poi preso il largo. 1-3 il finale di gara, con i dubbi legati al futuro di mister Possanzini. Tre gol anche quelli che il Venezia ha rifilato a un SudTirol inerme, mentre il Padova è riuscito a portare via un punto dal 'Picco', trovando la rete del pareggio nel match contro lo Spezia.

Di seguito, il resoconto completo del turno:

SERIE B, 10ª GIORNATA

Già giocate

Cesena-Carrarese 2-1

34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)

Empoli-Sampdoria 1-1

77' Popov (E), 80' Cuni (S)

Frosinone-Virtus Entella 4-0

36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias

Palermo-Monza 0-3

39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi

Pescara-Avellino 1-1

5' Capellini (P), 29' Simic (A)

Reggiana-Modena 1-0

17' Bozzolan

Mantova-Catanzaro 1-3

7' Mancuso (M), 68' [aut.] Majer (M), 75' Cissè (C), 80' Favasuli (C)

Spezia-Padova 1-1

16' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)

Venezia-Sudtirol 3-0

39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez, 67' Yeboah

Rinviata a data da destinarsi

Juve Stabia-Bari

CLASSIFICA

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Frosinone 18

Palermo 16

Venezia 16

Reggiana 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14*

Avellino 13

Padova 13

Catanzaro 12

Empoli 11

Südtirol 10

Virtus Entella 10

Bari 9*

Pescara 8

Sampdoria 7

Spezia 7

Mantova 5

*una gara in meno