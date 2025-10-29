Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, 10ª giornata - Crolla il Mantova, sorride il Venezia. Pari tra Spezia e Padova

Claudia Marrone
Oggi alle 22:26Serie B
Claudia Marrone

Con la giornata di ieri, si è alzato il sipario sulla 10ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, che si è quasi conclusa nella serata odierna: all'appello, per questo turno infrasettimanale, manca la gara tra Juve Stabia e Bari, che è stata rinviata a data da destinarsi a seguito delle problematiche legate al club campano, in amministrazione controllata.

Al netto di ciò, alle 20.30, si sono giocati i tre rimanenti confronti, che hanno evidenziato la crisi aperta del Mantova: dopo un buon primo tempo, l'autorete che ha tagliato le gambe ai virgiliani, con il Catanzaro che ha poi preso il largo. 1-3 il finale di gara, con i dubbi legati al futuro di mister Possanzini. Tre gol anche quelli che il Venezia ha rifilato a un SudTirol inerme, mentre il Padova è riuscito a portare via un punto dal 'Picco', trovando la rete del pareggio nel match contro lo Spezia.

Di seguito, il resoconto completo del turno:

SERIE B, 10ª GIORNATA
Già giocate
Cesena-Carrarese 2-1
34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3
39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Mantova-Catanzaro 1-3
7' Mancuso (M), 68' [aut.] Majer (M), 75' Cissè (C), 80' Favasuli (C)
Spezia-Padova 1-1
16' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)
Venezia-Sudtirol 3-0
39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez, 67' Yeboah
Rinviata a data da destinarsi
Juve Stabia-Bari

CLASSIFICA
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Palermo 16
Venezia 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Avellino 13
Padova 13
Catanzaro 12
Empoli 11
Südtirol 10
Virtus Entella 10
Bari 9*
Pescara 8
Sampdoria 7
Spezia 7
Mantova 5

*una gara in meno

