Avellino, Sounas: "Il ko contro la Carrarese fa male. Spezia? Ricordiamoci l'andata"

Dimitrios Sounas, centrocampista greco dell'Avellino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di OttoPagine a margine dell'inaugurazione del nuovo club di tifosi a San Mango sul Calore:

"Il ko contro la Carrarese? Fa sempre male perdere, soprattutto in casa. Abbiamo parlato con lo staff tecnico e con tutto il gruppo, abbiamo analizzato gli errori commessi, quando abbassi la concentrazione può farti male, ma non c'è troppo tempo per pensare. Abbiamo lavorato bene in questi due giorni e affronteremo lo Spezia con lo spirito giusto. Non dimentichiamoci la gara d'andata, sarà un motivo in più, ma occorre l'umiltà perché affronteremo una squadra molto forte. Dovrà esserci un Avellino diverso, che ha voglia di fare bene.

Cosa ci siamo detti in questi giorni - continua l'ex Catanzaro -? Abbiamo analizzato la partita. Siamo partiti bene con la Carrarese sbloccandola subito con il gol di Tommy (Biasci, ndr), ma abbiamo sbagliato tanto tecnicamente perdendo fiducia. Non siamo stati aggressivi al punto giusto, anche nel pressare gli avversari. Non è stato il solito Avellino, ma a La Spezia scenderemo in campo con la consapevolezza che dando il massimo possiamo dire la nostra. Occorre la giusta umiltà in un campionato equilibrato e con il giusto sacrificio per scrivere il nostro cammino".