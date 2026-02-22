Avellino, Sounas: "Punto che ci fa ripartire. Con Ballardini lavoreremo per essere più concreti"

Dimitros Sounas analizza con lucidità l’1-1 contro la Reggiana, un pareggio che muove la classifica dopo un periodo complicato per l’Avellino. “È un risultato che ci può stare – ha spiegato in conferenza – un punto che ci permette di ripartire. Venivamo da un momento difficile per via degli ultimi risultati negativi. Abbiamo approcciato male la gara, ma lo analizzeremo con il mister”.

Il centrocampista biancoverde ha evidenziato la reazione della squadra dopo lo svantaggio iniziale: “Quando prendi gol al 5’ può esserci un calo mentale, ma siamo stati bravi a pareggiarla subito. Questo ci ha dato fiducia. È stata una partita sporca, equilibrata, molto basata sui duelli individuali e con poca qualità. Però siamo rimasti vivi”.

Sounas guarda già al lavoro con Davide Ballardini: “Abbiamo avuto poco tempo per prepararci. Il mister ha insistito su due o tre concetti, sia difensivi che offensivi, che abbiamo provato a mettere in pratica. Ora avremo più tempo per lavorare e diventare più concreti”.

Infine, il rammarico per l’ammonizione che gli costerà la prossima gara: “Mi dispiace non esserci, ma il gruppo è unito. Giochiamo in casa e abbiamo bisogno di punti: chi scenderà in campo darà tutto”.