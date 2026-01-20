Sounas: "Contro lo Spezia servirà un altro Avellino. Ma in B ogni partita è difficile"

A margine dell’inaugurazione dei un club di tifosi dell’Avellino, il centrocampista Dimistrios Sounas ha parlato del momento della squadra reduce dalla sconfitta contro la Carrarese: “Ogni partita può essere difficile, si può perdere contro chiunque, ma ora non abbiamo tempo di pensare alla Carrarese perché sabato c’è una gara troppo importante e dobbiamo riscattarci. - spiega il greco guardando allo Spezia – Ricordiamo la gara dell’andata, ci fece davvero male e per questo abbiamo un motivo in più per dimostrare il nostro valore. Affronteremo una squadra che si è rinforzata e ha esperienza, ma lo faremo con la solita umiltà. Servirà un Avellino diverso da quello visto sabato”.

Sounas poi si sofferma sulle due panchine consecutive: “Ho avuto una settimana con cinque giorni di febbre prima della Sampdoria, ma abbiamo fatto bene e quella è la cosa più importante. Indossare questa maglia è importante e farlo anche per un solo minuto a partita è un onore. Lo spirito deve essere sempre lo stesso. Anche in un minuto devi dare il massimo e pensare al bene della squadra. - prosegue il calciatore come riporta Tuttoavellino.it - Anche con la Carrarese abbiamo approcciato bene trovando il gol dopo pochi minuti, ma poi abbiamo sbagliato tanto tecnicamente e questo ci ha fatto perdere fiducia".

"Sono tutte partite difficili, non ci sono partite facili. Sono tutte equilibrate, la prima può perdere con l'ultima. - conclude Sounas - Dobbiamo affrontare le partite con umiltà e sacrificio, lo stesso spirito che abbiamo avuto fin qui. Sabato è una gara importante ma siamo consapevoli che se siamo l'Avellino degli ultimi tempi possiamo battere chiunque".