Avellino-Frosinone, i convocati di Biancolino: Sounas torna a disposizione
In vista del match tra Avellino e Frosinone, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:
Portieri: Iannarilli, Daffara, Sassi, Milani
Difensori: Sala, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa
Centrocampisti: Palmieri, Palumbo, Armellino, Le Borgne, Besaggio, Sounas.
Attaccanti: Tutino, Pandolfi, Patierno, Russo, D'Andrea, Biasci, Sgarbi, Insigne
Questi invece i giocatori assenti
Andrea Favilli sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro.
Armando Izzo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.
Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra.
Filippo Missori deve scontare un turno di squalifica.
Filippo Reale in seguito ad uno scontro di gioco in allenamento ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia sinistra.