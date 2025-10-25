TMW
Milanese sulla Serie B: "Sorprende vedere il Modena così in alto. Bene il Palermo"
Intervistato da TMW, Mauro Milanese parla anche della Serie B, con il Modena lanciato al primo posto in solitaria:
Serie B: come la vede?
“Il Monza ha iniziato stentando. Si è messo in carreggiata. In B ci sono sempre momenti differenti e particolari. Sorprende il Modena in alto. Il Palermo sta andando bene. Le mie favorite sono Palermo, Monza e una tra Frosinone e Venezia”.
E lei direttore? Torna in pista?
“La voglia di rientrare c’è. Ma ci sono tanti meccanismi e tante dinamiche. Tante società hanno un destino incerto e quindi è anche inutile metterci la faccia. Preferisco fare una cosa che mi coinvolga al cento per cento, altrimenti meglio di no”.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile