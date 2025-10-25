TMW Milanese sulla Serie B: "Sorprende vedere il Modena così in alto. Bene il Palermo"

Intervistato da TMW, Mauro Milanese parla anche della Serie B, con il Modena lanciato al primo posto in solitaria:

Serie B: come la vede?

“Il Monza ha iniziato stentando. Si è messo in carreggiata. In B ci sono sempre momenti differenti e particolari. Sorprende il Modena in alto. Il Palermo sta andando bene. Le mie favorite sono Palermo, Monza e una tra Frosinone e Venezia”.

E lei direttore? Torna in pista?

“La voglia di rientrare c’è. Ma ci sono tanti meccanismi e tante dinamiche. Tante società hanno un destino incerto e quindi è anche inutile metterci la faccia. Preferisco fare una cosa che mi coinvolga al cento per cento, altrimenti meglio di no”.