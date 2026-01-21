Bari, mercato in fermento: Esteves vicino, riflessioni su Caso e Odenthal

Il Bari accelera sul mercato e lavora su più tavoli per consegnare a Longo una rosa più completa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è in fase avanzata la trattativa per Tomas Esteves, centrocampista ed esterno destro di proprietà del Pisa. L’accordo tra i club è sostanzialmente definito, manca soltanto il via libera del calciatore portoghese.

Esteves, classe 2002, ha trovato pochissimo spazio in questa stagione in Serie A, collezionando appena 13 minuti contro il Como, dopo aver saltato quasi tutta la scorsa annata per una grave lesione al tendine rotuleo. In precedenza, però, aveva messo insieme 52 presenze in Serie B proprio con il Pisa, dimostrando duttilità e affidabilità.

Nel mirino del Bari c’è anche Cas Odenthal, difensore olandese di proprietà del Sassuolo, già allenato da Longo ai tempi del Como: un profilo che il tecnico conosce bene e che potrebbe garantire solidità al reparto arretrato.

Non è esclusa, inoltre, la riapertura della trattativa con il Modena per Giuseppe Caso, accantonata nelle scorse settimane con la precedente gestione tecnica ma tornata d’attualità nelle ultime ore. In dirittura d’arrivo, invece, l’operazione che dovrebbe portare in Puglia l’attaccante albanese Marvin Cani, dopo lo scambio di documenti con il Rubin Kazan, salvo eventuali valutazioni finali di Longo.

Restava vicino alla chiusura anche l’accordo per Leonardo Benedetti, centrocampista in uscita dalla Sampdoria, mentre sul fronte uscite il Bari ha definito la rescissione consensuale con Gastón Pereiro, destinato a proseguire la carriera in Cile.