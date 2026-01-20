Bari, occhi in Serie A per il mercato: trattative con Pisa e Sassuolo per due giocatori
Dopo aver rivoluzionato i quadri tecnici, esonerando il ds Giuseppe Magalini e il tecnico Vincenzo Vivarini, a favore della promozione di Valerio Di Cesare e il ritorno in panchina di Moreno Longo, il Bari ha ripreso la ricerca di rinforzi nel mercato di gennaio.
Gli arrivi di Cistana dallo Spezia e del tandem Stabile-De Pieri dall'Inter, infatti, non basta.
Per questo motivo, secondo quanto riportato da SkySport, il club pugliese in queste ore sarebbe entrato nel vivo delle trattative con due club di Serie A: Pisa e Sassuolo.
Al centro delle attenzioni con i toscani c'è il nome di Tomas Esteves, esterno destro classe 2002 al momento ai margini del progetto di Alberto Gilardino e reduce dall'infortunio che lo ha costretto a saltare l'intera stagione scorsa.
Con gli emiliani, invece, si sta parlando di Cas Odenthal, difensore centrale olandese classe 2000, protagonista in neroverde della promozione dello scorso anno e finito oggi fuori dalle rotazioni della squadra di Fabio Grosso.
