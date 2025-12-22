Antonio Conte raggiunge la doppia cifra: la Supercoppa è il 10° trofeo da allenatore
Antonio Conte arriva in doppia cifra per quel che riguarda i titoli vinti da allenatore. La Supercoppa è il secondo trofeo arrivato alla guida del Napoli e in passato ha vinto allenando Juventus, Chelsea e Inter. Nel dettaglio:
Serie A (5): Juventus 2012, 2013 e 214. Inter 2021. Napoli 2025.
Supercoppa Italiana (3): Juventus 2012 e 2013. Napoli 2025.
Premier League (1): Chelsea 2017
FA Cup (1): Chelsea 2018
Gli mancano tre titoli per eguagliare il Conte calciatore. In questo caso parliamo di successi ottenuti tutti con la maglia della Juventus:
Serie A (5): 1995, 1997, 1998, 2002, 2003
Coppa Italia (1): 1995
Supercoppa Italiana (4): 1995, 1997, 2002, 2003
Champions League (1): 1996
Coppa UEFA (1): 1993
Intertoto (1): 1999
