Bologna, Italiano: "Napoli ha overperformato, noi no. Sconfitta non lascerà strascichi"

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa da Riad dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli che ha regalato la Supercoppa Italiana agli azzurri:

Il Napoli è sembrato più forte...

"Sì, inutile girarci attorno. Potevamo riaprire forse la sfida con Ferguson, ma loro sono forti in partenza e se poi fanno prestazioni di questo tipo diventa difficile. Merito a loro che hanno fatto una grande gara, noi senza rimpianti e a testa alta. Ho visto i ragazzi sereni, fra virgolette, noi ci portiamo dietro questa bellissima esperienza del preparare partite di livello ogni giorno. Cresceremo, questa esperienza ci lascerà tanto".

C'è dispiacere da parte sua?

"Mi dispiace per la nostra gente, per chi è venuto qua ad incitarci. Ma abbiamo dato il massimo, merito agli avversari che hanno fatto una gara straordinaria. Dispiace veder festeggiare gli altri ma abbiamo dato tutto. Cercheremo di fare del nostro meglio in futuro per vincere altri trofei".

Cosa significa per lei questa sconfitta?

"La partita è chiara, abbiamo affrontato una squadra fortissima che ha overperformato. Abbiamo dato il massimo ma l'avversario ha meritato di vincere".

Ha qualche rimpianto?

"Nessun rimpianto, abbiamo dato il massimo giocando in modo molto offensivo fin da subito. Li abbiamo messi poche volte in difficoltà, non abbiamo sviluppato quello che solitamente sviluppiamo, ma niente da recriminare ai ragazzi che avevano battuto una corazzata come l'Inter. Per battere un Napoli così dovevamo overperformare anche noi, ma non ci siamo riusciti".

Questo ko rischia di creare strascichi?

"Non cambierà niente, siamo in corsa ancora per tre competizioni… Portiamoci dietro questa esperienza che ci servirà".

L'occasione di Ferguson a inizio ripresa?

"Una grande occasione, soprattutto nel momento in cui noi stavamo prendendo in mano l'inerzia della partita. Mi sarebbe piaciuto vedere la gara con quel gol, poi invece lo abbiamo subito e lì si è chiusa la gara".

Freuler e Skorupski sono recuperabili per il Sassuolo?

"Credo di no, non li recuperiamo".