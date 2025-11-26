TMW
Cosenza, fatta per il rinnovo di Caporale. I dettagli del nuovo accordo
Fumata bianca per un rinnovo in casa Cosenza.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club calabrese nelle scorse ore ha definito l'accordo per il prolungamento biennale del contratto con Alessandro Caporale, difensore centrale classe 1995.
Caporale (30), arrivato al 'Marulla' nell'estate 2024 dopo la fine dell'esperienza al Lecco nella stagione in corso ha messo a referto 15 presenze complessive, fra campionato e Coppa Italia di Serie C.
In totale con la maglia dei Lupi i gettoni sono 43.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
