Bari, Bellomo: "Accusato di qualcosa che ho invece subito. Clamore conta più della verità"

Nelle scorse ore è emerso uno spiacevole fatto relativo al ritorno a casa del Bari dopo la pesante sconfitta subita a Empoli. Mentre la squadra si preparava a rientrare in Puglia dall’aeroporto di Pisa infatti un gruppo di tifosi infuriati avrebbero contestato i giocatori biancorossi con applausi sarcastici e cori poco lusinghieri che avrebbero poi portato a uno scambio di battute con toni accesi e anche a un contatto fisico con un calciatore che avrebbe dato un calcio a un tifoso con il successivo intervento delle forze dell’ordine per ristabilire la calma.

L’aggressore sarebbe Nicola Bellomo, esperto centrocampista nato e cresciuto nel Bari dove è tornato nel 2022 per la terza volta in carriera. E proprio il calciatore con una stories sul proprio profilo Instagram ha preso la parola non solo per smentire quanto accaduto, ma anche per ribaltare le colpe: “Mi spiace molto leggere commenti e accuse legate a quanto successo ieri sera al momento del rientro in aereo per Bari”.

“Stiamo vivendo un momento difficile e delicato per tutti, capisco e accetto le critiche, anche pesanti, come sempre fatto, ma quello che non posso accettare è ricevere minacce e provocazioni oltre a un tentativo di aggressione fisica, ed essere addirittura accusato di essere io ad aggredire un ‘tifoso’. - prosegue Bellomo - Non posso davvero accettare che mi si accusi di qualcosa che non ho fatto, ma subito, ma sembra che in questo momento il clamore conti più della verità. Ho sempre dato l’anima per questa maglia e continuerò a farlo, sempre”.