TMW Il Pescara pensa a rinforzare la linea difensiva: contatti avviati per Cauz del Modena

Il poco spazio trovato in questa stagione con la maglia del Modena potrebbe spingere il difensore centrale Cristian Cauz a salutare la piazza emiliana a gennaio. Il calciatore infatti è sceso in campo in solo due occasioni, per un totale di 84 minuti, in questi primi mesi di campionato dopo che nelle ultime due stagioni era stato spesso e volentieri titolare (44 le presenze totali nel biennio passato).

Per il classe ‘96 ci sarebbe già una pretendente. Si tratta del Pescara ultimo in classifica e bisognoso di innesti anche per andare incontro alle idee del nuovo tecnico Gorgone. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club abruzzese avrebbe avviato dei contatti concreti con il giocatore e il suo club in vista della riapertura del mercato.

“Come società vogliamo fare almeno quatto o cinque operazioni. Due difensori, un altro esterno oltre a Faraoni e un centrocampista, ma non escludo un’altra punta. Poi dipenderà dalle uscite". Queste le parole del presidente del Delfino Daniele Sebastiani nelle scorse settimane a proposito del mercato.