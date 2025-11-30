Serie B, frena la capolista Monza. La Juve Stabia la rimonta due volte: 2-2 il finale

In una gara emozionante e non senza polemiche, specialmente per il rigore concesso e poi revocato al VAR alla Juve Stabia, la capolista Monza frena a Castellammare pur andando due volte in vantaggio.

Il Monza passa in vantaggio praticamente alla prima occasione con Birindelli bravo a sfruttare un pallone vagante in area, dopo un tiro di Ciurria che sbatte prima sul palo e poi sul corpo di Bellich, per battere Confente a porta vuota. Il vantaggio dura una decina di minuti, poi alla mezzora Candellone sfrutta un errore clamoroso dell’ex Thiam, che svirgola un intervento fuori area mettendo fuori causa anche il compagno Ravanelli, e dai 16 metri insacca il gol del pari. Nel finale di primo tempo i padroni di casa si vedono assegnare un calcio di rigore per un altro errore difensivo che costringe Ravanelli al fallo su Candellone. La posizione dell’attaccante è però irregolare e dopo revisione al VAR l’arbitro cambia idea.

Nella ripresa è ancora la Juve Stabia a creare le prime occasioni prima con Pierobon che calcia dai 20 metri sopra la traversa e poi con Piscopo che viene fermato da un intervento provvidenziale di Ravanelli. Il gol però lo segna il Monza con il neo entrato Petagna bravo a sfruttare un cross di Izzo su cui Confente va a vuoto e realizzare il 2-1. Il vantaggio però non dura a lungo con Maistro che all’83° trova il nuovo pari con un grandissimo tiro che termina la corsa all’incrocio dei pali. Poco prima del fischio finale è però ancora il Monza a rendersi pericoloso con Azzi che spreca malamente un assist di Petagna calciando fuori.

SERIE B, 14ª GIORNATA

Venerdì 28 Novembre 2025

Cesena-Modena 1-0

43' Blesa

Sabato 29 Novembre 2025

Empoli - Bari 5-0

45+2' Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 90+1' Ceesay

Pescara - Padova 0-1

57' Faedo

Reggiana - Frosinone 0-1

56' Koutsoupias

SudTirol - Avellino 0-1

10' Biasci

Venezia - Mantova 3-0

36' Hainaut, 57' e 61' Adorante

Catanzaro - Virtus Entella 3-2

14’ rig Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rig. Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)

Palermo - Carrarese 5-0

24’ Segre, 44’ Palumbo, 48’, 82’ rig. e 88’ Pohjanpalo

Domenica 30 Novembre 2025

Juve Stabia – Monza 2-2

19’ Birindelli (M), 31’ Candellone (J), 68’ Petagna (M), 83’ Maistro (J)

Ore 17.15 Spezia - Sampdoria