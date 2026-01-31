Carrarese, Calabro: "Sarà dura fino alla fine, orgoglioso dei ragazzi"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Carrarese Antonio Calabro ha così commentato la sconfitta dei suoi.

Come analizza la partita?

"Siamo stati dentro la gara fino alla fine, vorrei rivedere il tocco su Zanon, perché lì poteva calciare in porta e saremmo andati in vantaggio".

Auspici per il prosieguo della stagione?

"Stagione dura e sarà dura fino alla fine per conquistare la salvezza, sono orgoglioso dei ragazzi e della prestazione che hanno fatto. Torniamo a casa con zero punti ma con orgoglio per quanto fatto. Questa B è un campionato difficile".