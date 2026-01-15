Catanzaro, da Rui Modesto fino a Ioannou e Masciangelo. Polito cerca un esterno

Con lo Spezia che ha chiuso all’addio di Pietro Beruatto, diventato un punto fermo della difesa di Roberto Donadoni che lo ha reinventato come centrale, il Catanzaro è alla caccia di altri rinforzi per la corsia mancina da mettere a disposizione del tecnico Alberto Aquilani.

Uno dei nomi è sempre quello dell’angolano, con passaporto portoghese, Rui Modesto in uscita dall’Udinese e già cercato in estate. Il calciatore però piace molto anche al Copenaghen e ad alcuni club polacchi, senza considerare che non è certo che sia propenso a scendere di categoria e accettare la Serie B.

Le altre piste, come riporta La Gazzetta del Sud, battute dal direttore sportivo Ciro Polito portano a Nikolas Ioannou, classe ‘95 in uscita dalla Sampdoria dove ha collezionato 17 presenze con due reti, e a Edoardo Masciangelo, classe ‘96, in uscita dal Frosinone dove ha giocato appena nove gare e che piace anche al Pescara.