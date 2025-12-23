Catanzaro forza 4. Antonini: "Serviva un po' di pazienza. Cesena? Una grande squadra"

Nel match contro il Bari, che è valso il quarto successo consecutivo al Catanzaro di Alberto Aquilani, c'è anche la firma, la terza in stagione, di Matias Antonini.

Ospite delle colonne di TuttoB.com il difensore italo-brasiliano ha fatto il punto della situazione sul momento estremamente positivo della compagine calabrese:

"Cosa c'è alla base della svolta? Sicuramente il lavoro. Che svolgiamo dal primo giorno in cui ci siamo ritrovati in ritiro. Vero è che all’inizio del campionato i risultati non ci premiavano, però fa parte del percorso di crescita di una squadra che ha cambiato guida tecnica e tanti giocatori. Serviva solo un po’ di pazienza. E adesso raccogliamo i frutti del lavoro svolto in questi mesi”.

Sulla sfida del prossimo turno, in programma sabato 27 contro il Cesena sul prato del 'Ceravolo', poi, l'ex Taranto afferma: “Ci aspetta una gara molto difficile contro una grande squadra, della quale si parla poco. Ma se il Cesena è lassù, insieme alle squadre che devono 'ammazzare' il campionato, un motivo ci sarà… Noi però siamo in un buon momento, quindi cercheremo di fare la nostra partita per regalare una gioia ai tifosi”.