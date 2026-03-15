La scommessa del Cesena: Cole, il futuro passa da quest'anno. La situazione
Il Cesena ha scelto Ashley Cole per la panchina. Una decisione a sorpresa, ma ponderata dal club emiliano. La società ha infatti valutato l'idea di affidare la panchina a Cole una volta raggiunta, più o meno, la certezza di aver conquistato la salvezza. Mignani sollevato dall'incarico, Cole è una scelta per il futuro. Futuro che però passa dal presente: Cole ha un contratto fino al 30 giugno 2026. Se, come auspicato, dovesse convincere verrebbe poi confermato per la stagione successiva.
Nessun cambio, al momento, alla direzione sportiva. Filippo Fusco dovrebbe rimanere in sella sino a fine campionato. Poi verrà discusso anche il suo futuro. Il Cesena si affida a Cole, per il presente e - si spera - anche per il futuro. Futuro che passa dal campo...
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