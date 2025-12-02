Catanzaro, Antonini: "Iemmello leader vero. Prendiamo tanti gol? Giochiamo sui duelli"
Dopo il successo per 3-2 del Catanzaro sulla Virtus Entella, Matias Antonini, difensore italo-brasiliano delle Aquile del Sud, ha rilasciato alcune dichiarazioni a LaC Tv:
"Iemmello ha qualità da leader, ma il rigore contro l'Entella lo ha lasciato calciare a Pontisso poiché calcia bene. In carriera ne ho calciati anche io, ma in rosa ci sono persone più brave di me.
Prendiamo tante reti perché molto spesso giochiamo sui duelli e sull’uno contro uno, questo forse ci porta a concedere un po’ di più.
Ho lavorato sia con Vivarini, sia con Caserta e Aquilani. Per i giocatori è facile parlare degli allenatori: se giocano, li esaltano; se non giocano, allora devono cambiare. Io invece posso dire che tutti e tre mi hanno insegnato qualcosa, sia a livello caratteriale sia tattico".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.