Catanzaro, Antonini: "Iemmello leader vero. Prendiamo tanti gol? Giochiamo sui duelli"

Dopo il successo per 3-2 del Catanzaro sulla Virtus Entella, Matias Antonini, difensore italo-brasiliano delle Aquile del Sud, ha rilasciato alcune dichiarazioni a LaC Tv:

"Iemmello ha qualità da leader, ma il rigore contro l'Entella lo ha lasciato calciare a Pontisso poiché calcia bene. In carriera ne ho calciati anche io, ma in rosa ci sono persone più brave di me.

Prendiamo tante reti perché molto spesso giochiamo sui duelli e sull’uno contro uno, questo forse ci porta a concedere un po’ di più.

Ho lavorato sia con Vivarini, sia con Caserta e Aquilani. Per i giocatori è facile parlare degli allenatori: se giocano, li esaltano; se non giocano, allora devono cambiare. Io invece posso dire che tutti e tre mi hanno insegnato qualcosa, sia a livello caratteriale sia tattico".