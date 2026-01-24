Catanzaro-Sampdoria, ecco la lista dei convocati del tecnico giallorosso Aquilani
Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Sampdoria. Ecco le scelte del tecnico giallorosso:
PORTIERI: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli
DIFENSORI: 5. Bashi, 17. Di Chiara, 23. Brighenti, 27. Favasuli, 62. Frosinini, 84. Cassandro
CENTROCAMPISTI: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 30. Alesi, 32. Rispoli, 80. Cisse, 98. Buglio
ATTACCANTI: 7. Pandolfi, 8. Pittarello, 9. Iemmello, 19. Nuamah, 77. D’Alessandro, 94. Di Francesco
