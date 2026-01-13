Cesena, accordo col Milan per l'acquisto di Magni: ai rossoneri una percentuale sulla rivendita

Il Cesena sarebbe a un passo dall’acquistare a titolo definitivo il giovane terzino Vittorio Magni, attualmente in forza ai bianconeri con la formula del prestito. Secondo quanto riferito da Sky Sport il club romagnolo avrebbe trovato l’accordo per il trasferimento del classe 2006 a titolo gratuito con una percentuale significativa sulla rivendita che sarà garantita al Milan.

Magni in questa stagione è sceso in campo in sei occasioni con il Cesena sempre da subentrante collezionato 113 minuti in campo, mentre nella passata stagione si era diviso fra Primavera e Milan Futuro, che allora militava in Serie C, collezionando 16 presenze con ognuna delle due maglie. Per il giovane terzino ci sarà dunque l’addio alla formazione in cui è cresciuto e con cui ha esordito fra i professionisti.