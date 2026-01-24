Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cesena-Bari 1-2, le pagelle: Rao stappa la partita, Moncini la vince

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:15Serie B
Pietro Celeste

Risultato finale: Cesena-Bari 1-2

CESENA

Klismann 6 - Il duro ruolo del portiere è anche questo: inoperoso per tutta la partita, per poi essere beffato senza poterci fare nulla.

Ciofi 6 - Partita senza grossi sussulti difensivi, anche se ai fini del risultato ne ha la peggio. Dal Guidi s.v.

Zaro 6 - Salva tutto nel primo tempo sulla linea mettendoci la testa, nel duello con Gytkjaer ne esce vittorioso, meno sul gol di Rao in cui lascia il pallone a metà strada.

Mangraviti 5,5 - Il Cesena fa la partita, ma subisce il contraccolpo con le poche discese sulla fascia destra, in una delle quali manca la diagonale su Moncini, decisiva. Dal 82' Celia s.v.

Ciervo 7 - La catena di destra funziona con le combinazioni e la ricerca del terzo uomo. Si guadagna una miriade di giri dalla bandierina e sistema la parità momentanea pescando l'angolino.

Berti 6,5 - Percussioni centrali e filtranti direttamente a cercare le due punte, anche se ogni tanto opta per l'altruismo quando la scelta egoistica sarebbe stata la migliore.

Castagnetti 6 - In cabina di regia muove il pallone e pesca Frabotta nel finale con un cioccolatino. Il Cesena palleggia con qualità e combina, il problema sta negli ultimi metri.

Bisoli 6 - S'inserisce, ma il pallone non arriva a sua disposizione. Nervoso, esce dal campo dando a Mignani un nuovo assetto. Dal 72' Magni 5,5 - Entra e subito si rende protagonista, in negativo, con il giallo.

Frabotta 6,5 - Il pallone di entrare oggi non ne vuole proprio sapere: traversa-riga con una botta violenta dalla distanza e si vede salvare un gol dato per scontato a millimetri dalla linea di porta.

Blesa 6 - Raccoglie l'uscita incerta di Cerofolini, ma la traversa gli volta le spalle. Un paio di percussioni palla al piede, creando ulteriori pericoli.

Shpendi 5,5 - Serve sì l'assist a Ciervo in occasione del pareggio, ma l'errore sottoporta commesso a inizio ripresa non è da uno come lui.

Michele Mignani 5,5 - Si è parlato tanto di giochisti contro risultatisti e un'altra volta la meritocrazia nel calcio non prende il sopravvento. Perde un'occasione importante per agganciare momentaneamente il Palermo.

BARI

Cerofolini 6,5 - Un paio di interventi importanti oltre a quelli in cui si distende senza grosse fatiche. Sul gol non può nulla.

Cistana 7 - Usa le maniere forti con Blesa spendendo un cartellino pesante. Nella ripresa compie un prodigio sulla battuta di Frabotta in porta.

Pucino 5,5 - Perde un pallone sanguinoso in fase di impostazione e per poco non viene castigato. Shpendi è una mina vagante e lui non sa come prenderlo quando lo fronteggia.

Nikolaou 6,5 - Si difende con le unghie e con i denti sulle offensive di Blesa e Shpendi. Serve un pallone dolce al centro per la frustata di Moncini.

Manè 5,5 - Soffre la spinta di Frabotta. Se nelle battute iniziale riesce a murarlo, con il progredire della gara l'esterno del Cesena ha la meglio. Dal 67' Pagano 6 - Dopo un paio di minuti si trova il pallone sul piede in area di rigore non riuscendo a imprimere la giusta forza. Finale di sacrificio.

Verreth 5,5 - Anticipa Ciervo capendo le intenzioni del compagno, poi però scompare dalla partita concedendo tanta metratura per le vie centrali. Dal 82' Bellomo s.v.

Braunoder 6 - Il centrocampo del Bari è spettatore in una gara in cui le aspettative erano evidenti. Compie una copertura importante sul filtrante di Berti e soffre fino alla fine il forcing cesenate.

Dorval 6 - Ha un cliente complicato sulla sua fascia, per cui il duello venutosi a creare è dei più allettanti. Prima copre, poi quando ha margine e tempo, spinge.

De Pieri 6 - Sguscia via al suo avversario servendo a Pagano il pallone del nuovo vantaggio, non sfruttato. Fino a quel momento poco appariscente, del resto come tutta la metacampo offensiva del Bari. Dal 82' Colangiuli s.v.

Rao 6,5 - Stacca la partita con un gol meraviglioso, abbinando precisione e grandi qualità tecniche. Non male come primo gol in stagione. Dal 62' Dickmann 6 - Impatta bene, con veemenza e determinazione.

Gytkjaer 5,5 - Isolato nella morsa del nemico. Tocca pochi palloni, seppur nel primo tempo sia bravo a ripiegare per aiutare i suoi in fase di non possesso. Perde il duello aereo con Zaro che spiana il pareggio. Dal 62' Moncini 7 - Suo il gol dei tre punti con una torsione di testa complicata quanto sensazionale, castigando proprio chi lo ha visto crescere per bene quattro stagioni.

Moreno Longo 7 - In meno di una settimana di lavoro si presenta come può contro una grande squadra del campionato cadetto e ottenendo una vittoria sorprendente, mostrando praticità nel saper sfruttare le poche chance create.

