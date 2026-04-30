Cesena, bentornato Bertaccini. Il 2007 in campo dopo l'intervento alla testa
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Una buona notizia per il Cesena in vista del finale di stagione.
Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella giornata di ieri è tornato per la prima volta agli ordini di Ashley Cole, Filippo Bertaccini, centrocampista classe 2007 che lo scorso mese di febbraio è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l'asportazione di una neoformazione celebrale.
Per il ragazzo caschetto protettivo e rientro in campo per un nuovo assaggio di normalità dopo la grande paura.
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