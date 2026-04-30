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Palermo, il City Group ha già pianificato tutto. Il 'Barbera' come snodo centrale

Palermo, il City Group ha già pianificato tutto. Il 'Barbera' come snodo centraleTUTTO mercato WEB
© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net
Luca Bargellini
Oggi alle 08:34Serie B
Luca Bargellini

Il Palermo pianifica il proprio futuro. Stando a quanto riscrive il Corriere dello Sport la proprietà targata City Football Group ha già tracciato le linee guida per i prossimi anni, confermando la volontà di dare continuità a un progetto ritenuto solido e in crescita, a prescindere dagli esiti sportivi immediati.

Il club rosanero ha infatti predisposto due scenari operativi (uno con l'approdo in Serie A quest'anno l'altro con la massima serie nel mirino la prossima stagione), con budget differenziati ma una visione comune: proseguire nel percorso di sviluppo sia sotto il profilo internazionale sia nel radicamento sul territorio. I segnali arrivano anche dal pubblico, con numeri in costante crescita che testimoniano un legame sempre più forte tra squadra e città.

Il vero snodo, però, resta quello infrastrutturale. La ristrutturazione del 'Barbera' rappresenta il passaggio chiave per alzare l’asticella e rendere sostenibile nel lungo periodo l’ambizione del progetto. Negli ultimi mesi si è registrata una significativa convergenza tra club e amministrazione comunale, culminata con la dichiarazione di pubblico interesse che ha dato impulso all’iter burocratico.

A metà maggio è prevista la conferenza dei servizi decisoria, durante la quale il Palermo presenterà un progetto di fattibilità tecnico-economica ormai definito nei dettagli. In caso di via libera, si aprirà il tema della copertura finanziaria: l’investimento complessivo supera i 300 milioni di euro e sarà necessario stabilire la ripartizione tra la proprietà e gli enti pubblici coinvolti.

Un passaggio fondamentale anche sotto il profilo gestionale. L’attuale convenzione, in scadenza nel 2032, potrebbe trasformarsi in un accordo pluridecennale che consentirebbe al City Football Group di gestire l’impianto nel lungo periodo, ammortizzando i costi e accompagnando il processo di rinnovamento della struttura e delle aree circostanti.

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