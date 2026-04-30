Numeri record per la Serie C! Superati per la prima volta i tre milioni di spettatori negli stadi

La regular season della Serie C Sky Wifi ha fatto segnare un nuovo boom di spettatori: per la prima volta è stata superata la soglia dei 3 milioni di presenze negli stadi di Serie C. Rispetto a due stagioni fa, un milione di persone in più segue la Serie C dal vivo sul 2023 (+40%), 200mila unità (+8%) rispetto al campionato 2024-25.

I dati – in costante crescita nell’ultimo triennio – testimoniano l’evoluzione della Serie C, sempre più visibile e appetibile, con il miglioramento della proposta televisiva che è stata capace di attrarre ulteriori spettatori (50 milioni reach totale su Sky e NOW, quasi 18milioni i contatti nelle gare Rai).

Numeri molto positivi anche in ambito digital: registrate oltre 275milioni di visualizzazioni sui canali Instagram, Facebook e TikTok di Serie C, il triplo rispetto alla scorsa stagione. L’ incremento della fanbase è stato di 75mila utenti nell’ultimo anno. Oltre 12 milioni le views dei contenuti su YouTube. Ottimo esordio per il nuovo sito seriec.com: 80mila visualizzazioni nel primo giorno.