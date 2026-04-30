Torino, casting panchina: Cairo stima molto Gattuso, oltre a De Rossi. E occhio allo Juric-bis

Gennaro Gattuso potrebbe tornare presto su una panchina italiana, una volta che sarà smaltita la delusione per la sconfitta della Nazionale ai rigori in Bosnia, nello spareggio per qualificarsi ai prossimi Mondiali. Stando a quanto riferisce l'edizione di oggi di Tuttosport, infatti, ci starebbe pensando il Torino, alla ricerca di soluzioni alternative da poter valutare, in attesa di capire come si risolverà lo standby che persiste attorno alla figura dell'attuale tecnico granata D'Aversa.

Gattuso è uno dei candidati principali per il Torino se decidesse di separarsi da D'Aversa, gode da anni della stima del presidente Urbano Cairo, ma non è l'unica soluzione possibile. La pista che porterebbe al ritorno di Ivan Juric, per esempio, continua ad essere molto chiacchierata. E tra l'altro a Cairo, i cronisti presenti ieri a margine della presentazione della tappa conclusiva del prossimo Giro d'Italia, avevano chiesto esplicitamente di Daniele De Rossi, altro storico pallino.

A proposito del futuro della panchina del Torino, il presidente granata Cairo ieri rispondeva così sull'ipotesi De Rossi: "Lo conosco, sta facendo bene ed è una brava persona. Ma come allenatore non ho preso in considerazione l'ipotesi in quanto oggi abbiamo D'Aversa", ha dichiarato il numero uno granata. "Stiamo valutando per una possibile permanenza, vedremo se ci saranno le basi. Ne parleremo con lui e Petrachi per scegliere e prendere la decisione migliore".