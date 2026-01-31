TMW
Cesena, Blesa in tribuna. È vicino al Rio Ave
Aria di addio al Cesena per Jalen Blesa. L’attaccante in occasione della partita di oggi siede in tribuna. E intanto si alza il pressing del Rio Ave, che potrebbe essere la sua prossima destinazione. Blesa pronto a lasciare Cesena. E il Rio Ave è vicino a sorpassare il Philadelphia Union.
