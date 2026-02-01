TMW
Rio Ave, ecco Blesa dal Cesena: la foto dell’arrivo e i dettagli
Jalen Blesa al Rio Ave. Affare definito. Eccolo il calciatore insieme al suo agente Gabriele La Manna nella foto di TuttoMercatoWeb appena sbarcati in Portogallo, il calciatore è pronto per la nuova avventura. Il Rio Ave piazza il colpo per le prossime quattro stagioni, Blesa lascia Cesena e vola in Portogallo.
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
