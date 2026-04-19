Padova-Reggiana 1-0, le pagelle: Seghetti la decide dalla panchina

Risultato finale: Padova-Reggiana 1-0

PADOVA

Sorrentino 6 - Si è fatto trovare sempre pronto sulle incursioni avversarie

Villa 6.5 - Ha difeso bene con contrasti non fallosi ed una buona attenzione

Pastina 6.5 - Partita buona per lui che ha lottato molto facendosi vedere anche in fase offensiva

Faedo 6 - Ha disputato una partita sufficiente dando spesso sicurezza al suo reparto

Capelli 6.5 - Tanta corsa e tanti cross interessanti serviti per i compagni, in fase difensiva si è fatto trovare sempre pronto.

Fusi 6.5 - Come sempre è uno dei giocatori più attivi dei suoi e che crea più occasioni. Dal 68’ Di Maggio 6.5 - Ha avuto il merito di iniziare l’azione del goal con una bella palla in verticale per il compagno

Crisetig 6 - Non tanto incisivo nella partita ma ha dimostrato voglia combattendo a metà campo.

Varas 5.5 - Ha creato poco ed è stato falloso, la sufficienza non la raggiunge. Dal 77’ Silva - s.v.

Favale 6.5 - Lotta, corre e crossa, la sua piena sufficienza se la porta a casa

Di Mariano 5.5 - Da lui ci si aspetta sempre di più, lotta ed imposta l’attacco ma crea poco e calcia male. Dal 68’ Caprari 6.5 - Ha dato vivacità al gioco ed ha fornito l’assist del goal vittoria

Bortolussi 5.5 - Lotta in campo ma non si crea mai pericoloso in fase conclusiva. Dal 77’ Seghetti 7 - Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto nell’azione del goal segnando il definitivo 1-0

Roberto Breda 6.5 - Troppi i problemi nella gestione dell’attacco, poche idee e tante palle perse ma la partita se la porta a casa grazie ai suoi cambi

REGGIANA

Micai 6 - Anche se ha subito il goal partita, dove non poteva farci nulla, nel resto delle occasioni si è fatto sempre trovare pronto

Libutti 5.5 - Poco impegnato in fase difensiva, ma nell’altra fase non ha mai contribuito alle azioni

Bonetti 5.5 - Poca spinta in fase offensiva e pecca per lui l’ammonizione. Dal 56’ Tripaldelli 6 - Tanta voglia e grinta messa a disposizione dal giovane, correndo molto sulla fascia nelle due fasi

Vicari 5.5 - Sull’azione del goal avrebbe potuto fare molto di più in fase di marcatura

Lusuardi 5.5 -Anche lui si è fatto sorprendere nell’azione del goal

Bertagnoli 6 - Ha dimostrato voglia e si è reso propositivo in fase offensiva. Dal 81’ Charlys - s.v.



Reinhart 6 - Sempre presente nelle azioni offensive ma mai pericoloso.

Lambourde 6 - Fin quando non è uscito è stato una delle armi più pericolose dei granata. Dal 81’ Fumagalli - s.v.



Portanova 5.5 -Poco ispirato, sempre nervoso e si è mangiato il goal del possibile vantaggio

Bozhanaj 5.5 - Si è mosso molto ma ha creato poco, prendendosi dei tiri rivedibili. Dal 46’ Rover 6 - Qualche buona occasione l’ha creata con ripartenze e buoni passaggi

Gondo 6 - Non ha mai creato grandi pericoli alla difesa avversaria, però ha lottato e ha dimostrato impegno. Dal 73’ Novakovich 6 - Nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa ha risposto in maniera positiva, peccato per lui per il goal annullato

Pierpaolo Bisoli 5.5 - La sua squadra ha avuto un buon approccio ma non è mai stata molto pericolosa, distraendosi sul goal sconfitta