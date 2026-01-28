TMW
Cagliari, no del Cesena per Klinsmann: così Di Pardo può finire alla Sampdoria
L’affare tra Cesena e Cagliari non sembra destinato a decollare. Secondo quanto raccolto da TMW, il club romagnoli ha rifiutato l’offerta messa sul piatto dai sardi per Jonathan Klinsmann. Troppo bassa la valutazione dei rossoblù per il portiere classe ’97, statunitense con nazionalità tedesca, figlio di Jurgen.
A questo punto, si complica anche il possibile approdo di Alessandro Di Pardo in riviera. In laterale è in uscita da Cagliari, ma le due operazioni erano collegate. Per Di Pardo, si aprono invece le porte della Sampdoria.
