Serie B, Seghetti lancia il Padova verso la salvezza e inguaia la Reggiana: 1-0 per i veneti
Una rete di Seghetti, entrato poco prima, a dieci minuti dalla fine permette al Padova di conquistare la seconda vittoria di fila e mettere una seria ipoteca alla salvezza. Nello scontro diretto contro la Reggiana arriva infatti un successo per 1-0 dei biancoscudati che salgono così a quota 40 in classifica, agganciando Sampdoria, Mantova e SudTirol portandosi a +7 dal terzultimo posto in classifica. Per gli emiliani continua invece la crisi con l'ultimo posto in classifica al pari di Pescara e Spezia.
SERIE B - 35ª GIORNATA
Sampdoria-Monza 0-3
5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna
Bari-Venezia 0-2
20' e 45+2' Haps, 52' Adorante
Mantova-Avellino 0-2
63' Missori, 86' Favilli
Modena-Frosinone 1-2
41' Massolin (M), 52' e 60' Ghedjemis (F)
Spezia-Sudtirol 6-1
8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto, 70' Lapadula, 73' Sernicola, 82' Aurelio
Palermo-Cesena 2-0
9' e 71' Pohjanpalo
Juve Stabia-Catanzaro 1-1
18' Mosti (J), 88' Di Francesco (C)
Carrarese-Pescara 2-2
19' Distefano (C), 35' Letizia (P), 61' Acampora (P), 84' Bouah (C)
Domenica 19 Aprile 2026
Padova-Reggiana 1-0
80' Seghetti
Ore 19.30 - Empoli-Virtus Entella
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 75
Monza 72
Frosinone 72
Palermo 68
Catanzaro 56
Modena 52
Juve Stabia 49
Cesena 44
Carrarese 43
Avellino 43
Mantova 40
SudTirol 40
Sampdoria 40
Padova 40
Empoli 36*
Virtus Entella 35*
Bari 34
Pescara 33
Spezia 33
Reggiana 33
* una gara in meno
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