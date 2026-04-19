Serie B, Seghetti lancia il Padova verso la salvezza e inguaia la Reggiana: 1-0 per i veneti

Una rete di Seghetti, entrato poco prima, a dieci minuti dalla fine permette al Padova di conquistare la seconda vittoria di fila e mettere una seria ipoteca alla salvezza. Nello scontro diretto contro la Reggiana arriva infatti un successo per 1-0 dei biancoscudati che salgono così a quota 40 in classifica, agganciando Sampdoria, Mantova e SudTirol portandosi a +7 dal terzultimo posto in classifica. Per gli emiliani continua invece la crisi con l'ultimo posto in classifica al pari di Pescara e Spezia.

SERIE B - 35ª GIORNATA

Sampdoria-Monza 0-3

5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna

Bari-Venezia 0-2

20' e 45+2' Haps, 52' Adorante

Mantova-Avellino 0-2

63' Missori, 86' Favilli

Modena-Frosinone 1-2

41' Massolin (M), 52' e 60' Ghedjemis (F)

Spezia-Sudtirol 6-1

8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto, 70' Lapadula, 73' Sernicola, 82' Aurelio

Palermo-Cesena 2-0

9' e 71' Pohjanpalo

Juve Stabia-Catanzaro 1-1

18' Mosti (J), 88' Di Francesco (C)

Carrarese-Pescara 2-2

19' Distefano (C), 35' Letizia (P), 61' Acampora (P), 84' Bouah (C)

Domenica 19 Aprile 2026

Padova-Reggiana 1-0

80' Seghetti

Ore 19.30 - Empoli-Virtus Entella

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 75

Monza 72

Frosinone 72

Palermo 68

Catanzaro 56

Modena 52

Juve Stabia 49

Cesena 44

Carrarese 43

Avellino 43

Mantova 40

SudTirol 40

Sampdoria 40

Padova 40

Empoli 36*

Virtus Entella 35*

Bari 34

Pescara 33

Spezia 33

Reggiana 33

* una gara in meno

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