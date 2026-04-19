Tre punti che sanno di salvezza: il Genoa sbanca Pisa in rimonta, ora è un discorso a tre

Il successo del Genoa restringe a tre la corsa per la salvezza. Con i tre punti raccolti alla Cetilar Arena di Pisa il Genoa è infatti a quota 39 punti, lontanissimo dalle zone che portano in Serie B: a sorpresa a passare in vantaggio è proprio la squadra di casa dopo un quarto d'ora molto confuso, grazie ad un calcio piazzato. A scoccare il colpo di testa vincente è Simone Canestrelli, su corner battuto da sinistra. Il gol aiuta i toscani a viaggiare sulle ali dell'entusiasmo, tanto da andare subito vicinissimi al bis: Angori scappa in contropiede e trova il supporto di Tramoni, i due sono a tu per tu con Bijlow in spazio aperto ma il laterale sbaglia tutto e sparacchia sul portiere genoano, fallendo una facile occasione per mettere l'ok l'avversario nel giro di 22 minuti.

Pareggio importantissimo: lo segna Ekhator

E il Genoa non perdona: proprio quando il Pisa sembrava in controllo del vantaggio, una fiammata rossoblù riporta il risultato in equilibrio. Grande gol di Jeff Ekhator, che riceve dopo una bella giocata nello stretto degli attaccanti rossoblù e incrocia col sinistro, battendo Semper sul palo lontano e regalando un sospiro di sollievo a De Rossi e Sucu, oggi in tribuna. Nel finale di frazione Colombo avrebbe anche la palla del 2-1, ma il suo attardarsi prima di andare il tiro gli costa parecchio e il Pisa si salva.

Tre punti dagli undici metri: il Genoa è praticamente salvo

Ai rossoblù basta un rigore perfettamente eseguito da Colombo per effettuare il sorpasso nella ripresa, bruttina e con poche occasioni da rete. Massima punizione indiscutibile: Baldanzi conclude sul secondo palo ed è il tocco con la mano di Canestrelli che manda l'attaccante a calciare dagli 11 metri.