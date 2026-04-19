L'Arsenal rivive l'incubo Haaland: 2-1 del Manchester City, la Premier League è riaperta
Ci sono emozioni forti da entrambe le parti al fischio finale dell'Etihad Stadium. Mikel Arteta agita le mani con frustrazione, Erling Haaland sorride e indica il proprio orecchio verso i tifosi del Manchester City che stanno rivivendo il sogno: la Premier League è riaperta, ufficialmente.
Il 2-1 inflitto da Cherki e il '9' norvegese, nonostante la papera di Donnarumma su Havertz, ha regalato tre punti di vitale importanza per Guardiola che ora si trova a soli tre punti dall'Arsenal. Praticamente dietro l'angolo, e con una partita ancora da recuperare. Con la possibilità di agganciare la capolista a cinque giornate dalla fine del campionato.
Il programma - 33ª GIORNATA
Sabato 18 aprile
Brentford - Fulham 0-0
Leeds - Wolverhampton 3-0
Newcastle - Bournemouth 1-2
Tottenham - Brighton 2-2
Chelsea - Manchester United 0-1
Domenica 19 aprile
Aston Villa - Sunderland 4-3
Everton - Liverpool 1-2
Nottingham Forest - Burnley 4-1
Manchester City - Arsenal 2-1
Lunedì 20 aprile
Crystal Palace - West Ham
La classifica
1. Arsenal 70 (33)
2. Manchester City 67 (32)
3. Manchester United 58 (33)
4. Aston Villa 58 (33)
5. Liverpool 55 (33)
6. Chelsea 48 (33)
7. Brentford 48 (33)
8. Bournemouth 48 (33)
9. Brighton 47 (33)
10. Everton 47 (33)
11. Sunderland 46 (33)
12. Fulham 45 (33)
13. Crystal Palace 42 (31)
14. Newcastle 42 (33)
15. Leeds 39 (33)
16 Nottingham Forest 36 (33)
17. West Ham 32 (32)
18. Tottenham 31 (33)
19. Burnley 20 (33)
20. Wolverhampton 17 (33)
MARCATORI
23 reti: Haaland (Manchester City)
21 reti: Igor Thiago (Brentford)
15 reti: Semenyo (Manchester City)