Il Bari si prepara al rush finale: da martedì la squadra andrà nuovamente in ritiro

Dopo l'ennesima sconfitta contro il Venezia in casa Bari si decide per un nuovo ritiro per prepararsi al meglio alla sfida contro l'Avellino e al rush finale in campionato per conquistare la salvezza. Lo comunica il club pugliese sul proprio sito spiegando che la squadra di mister Longo si allenerà in città fino a martedì:

"Ripresa dei lavori immediata in casa Bari con i biancorossi che da questa mattina hanno dato inizio alla preparazione in vista della sfida contro l'Avellino in programma venerdì 24 aprile, a partire dalle ore 21:00, sul terreno del 'Partenio - Lombardi'.

Nella seduta odierna la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: chi ha giocato dal primo minuto la sfida contro i lagunari di ieri pomeriggio ha svolto lavoro di scarico tra palestra e fisioterapia, mentre il resto del gruppo, dopo un riscaldamento a secco ad intensità crescente, ha svolto esercitazioni tecniche con obiettivi variabili, ripetute su medie distanze e sfide a ranghi misti sul terreno dello stadio.

Lunedì e martedì sono in programma sedute di allenamento mattutine, quindi la squadra sarà in ritiro fino alla gara di venerdì sera".