Cesena, Klinsmann: "Siamo una buona squadra che può fare molto in un campionato difficile"

Dopo il successo contro il Modena, il portiere del Cesena Jonathan Klinsmann ha commentato in conferenza stampa: "Qual è il segreto sui calci di rigore? Penso che sia una cosa collettiva condivisa con il nostro gruppo di portieri. Ci piace studiare gli avversari, il lavoro prima della partita e ne parliamo tra di noi. Siamo un gruppo a cui piace condividere sempre i pensieri. E alla fine della giornata, l'importante è la sensazione che hai quando sei in campo, ma avere questo tipo di conversazioni con gli altri portieri che possono fare la stessa cosa, ti dà sicurezza e fiducia.

Penso che i ragazzi ora lo sappiano, specialmente dopo queste ultime partite, che siamo una buona squadra e che possiamo fare molto in una stagione lunga come questa, specialmente in Serie B, che è un campionato molto difficile. Credo che sia davvero importante vivere il momento e affrontare una partita alla volta, ma sempre restando umili e concentrandoci su una partita alla volta.

Che sia il Monza o il Modena o una squadra che si trova più in basso in classifica, tutte le squadre sono pericolose. Il nostro obiettivo e la nostra aspirazione sono quelle di arrivare il più in alto possibile a fine stagione, ma sempre concentrandoci su una partita alla volta. Ho molta fiducia in questa squadra e penso che potremo fare molto bene in questa stagione".