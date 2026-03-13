Bologna, Italiano: "Contro Gasperini è sempre la solita partita. Lo stimo"

Vincenzo Italiano si è trovato ancora una volta di fronte a Gian Piero Gasperini e ha spiegato così l'andamento del match tra Bologna e Roma: "Contro di lui è stata la solita partita: grande ritmo e possesso 50-50. Sono partite in cui noi cerchiamo di proporre e non speculare e loro anche. Tuttavia penso che oggi l'arbitro sia stato troppo permissivo nei confronti di Ndicka: ha limitato Castro tirando maglie, spintonando e trattenendo braccia. Fosse stato sanzionato Castro avrebbe potuto trovare altre soluzioni per noi. Gasperini lo stimo per l'impronta che dà alle proprie squadre e per ciò che propone: sarà bello affrontarlo altre due volte".

Ha avuto paura di perderla dopo il pareggio?

"Meno rispetto ad altri giorni. Abbiamo colpito la traversa con Vitik e abbiamo avuto altre occasioni in cui potevamo essere più lucidi sotto porta. Tuttavia tutti hanno rincorso, tutti erano lucidi, quindi ero sereno. Ora speriamo di riproporci con questo spirito anche nel ritorno e nelle ultime dieci giornate di campionato".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Vincenzo Italiano in conferenza stampa.