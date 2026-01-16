Ufficiale Cipot saluta lo Spezia a titolo definitivo. Passa agli sloveni dell'NK Maribor

Si chiude definitivamente l'avventura di Tio Cipot allo Spezia perché, come fa sapere il club bianconero, il centrocampista - che era in prestito agli austriaci del Grazer AK - è stato ceduto a titolo definitivo al NK Maribor.

Questa la nota diffusa dallo Spezia:

"Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla formazione slovena dell'NK Maribor, le prestazioni sportive del centrocampista, classe 2003, Tio Cipot.

Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera".

E del possibile approdo alla compagine slovena, aveva parlato recentemente anche il suo agente Amir Ruznic: "Non è molto contento della sua prima parte di stagione e soprattutto del minutaggio. Per questo potrebbe cambiare squadra a gennaio. Maribor? Si tratta di una grande squadra e potrebbe fare contenti tutti una soluzione del genere, ma è presto per dire se si farà davvero. La situazione è complessa e ci sono tre club coinvolti, fra cui lo Spezia. Per ora dovremo aspettare ancora". Ma, come si dice, "tutto è bene quel che finisce bene".