Spezia, Cipot verso l'addio all'Austria. L'agente: "Soluzione Maribor soddisferebbe tutti"

Dopo aver segnato solo un gol in 15 presenze in Bundesliga austriaca con la maglia del Grazer AK per l’attaccante Tio Cipot si prospetta una nuova esperienza all’estero, magari proprio in patria. Lo rivela l’agente del classe 2003 Amir Ruznic che intervistato dal portale Ekipa.svet24 ha parlato del futuro dell’attaccante sloveno.

“Non è molto contento della sua prima parte di stagione e soprattutto del minutaggio. Per questo potrebbe cambiare squadra a gennaio. - ha spiegato il procuratore parlando poi della prossima destinazione – Maribor? Si tratta di una grande squadra e potrebbe fare contenti tutti una soluzione del genere, ma è presto per dire se si farà davvero. La situazione è complessa e ci sono tre club coinvolti, fra cui lo Spezia. Per ora dovremo aspettare ancora”.

Cipot è infatti ancora di proprietà dello Spezia, con cui ha un contratto in scadenza nel 2027, che dovrebbe dare il suo avvallo al trasferimento dal Grazer al Maribor in questa finestra di mercato. La società slovena preleverebbe il giocatore con la stessa formula degli austriaci, ovvero in prestito con diritto di riscatto, anche se non è da escludere totalmente la possibilità che il giocatore parta a titolo definitivo non rientrando ormai più nei piani della società ligure.