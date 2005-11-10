Palermo, Inzaghi: "Sogno vedere queste due squadre in A. Addio al Pisa? Scritte inesattezze"

Il ritorno da ex di Filippo Inzaghi allenatore della capolista Palermo a Pisa ha coinciso con una partita spettacolare, ricca di emozioni e gol terminata per 3-3. Al termine del confronto ha parlato in sala stampa. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da pianetaserieb.it

“È stata una grande partita tra due grandi squadre. A fine primo tempo avremmo firmato per il pareggio, mentre dopo il 2-3 c'è un po' di rammarico. Ma va bene così, non era facile reagire dopo aver subito due gol su un campo difficile. Turnover? Nessuno stravolgimento, poi magari se avessimo vinto nessuno ne avrebbe parlato".

Poi ha proseguito: "Siamo contenti e fiduciosi. Bani? Probabilmente ha rimediato un muscolare, mentre a Pierozzi è uscita una spalla. Sarebbe il mio sogno vedere queste due squadre andare in Serie A insieme. Il Pisa lotterà con noi fino alla fine, stasera è stata una partita di una categoria diversa. Addio al Pisa? Preferisco non rispondere, sono state scritte diverse inesattezze”.