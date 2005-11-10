Arezzo ko a Carrara. Parla solo Cutolo: "Giusto essere tutti in discussione. Andremo in ritiro"

"Non riusciamo a stare dentro la partita fino alla fine, e questo è un problema, dobbiamo capire quello che è il nostro percorso nella sofferenza. Ci siamo cullati dopo la prestazione di Marassi, questa di oggi era però una gara importante, e non va bene uscire così dal match. Anche perché non ricordo nemmeno interventi da parte di Pizzignacco, a dimostrazione che manchiamo anche nella fase offensiva. Dobbiamo approfondire, capire cosa sta succedendo, quindi è giusto che da stasera ci si senta tutti in discussione": sgancia la bomba il Ds dell'Arezzo Nello Cutolo, unico a parlare dopo il ko di Carrara, che ha lasciato non poca delusione in casa amaranto.

Una sconfitta che fa male, e sulla quale il dirigente prosegue poi: "La categoria, conquistata con sacrificio, deve essere custodita, l'Arezzo viene davanti a ogni cosa. Questo è un gruppo con valori importanti, ma dobbiamo cambiare registro velocemente, perché così diventa decisamente molto complicato. Non è un momento drammatico, questo no, ma staremo comunque tutti insieme, in vista di domenica andremo già in ritiro".

La nota va poi a Cristian Bucchi: "Il turnover era giusto, abbiamo una rosa ampia e il tecnico fa le proprie valutazioni. Ma sulla sua posizione ho già parlato prima: siamo tutti in discussione, dobbiamo fare riflessioni e cercare di ritrovarci".