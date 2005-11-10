Pasquale Marino: "Juve, manca continuità. Palermo, rimonta da grande. E la Salernitana..."

"Genoa-Juventus? Un risultato inaspettato. L'esigenza della Juve è quella di rimettersi in pista in campionato, ma certi risultati non aiutano". Così a TuttoMerctoWeb.com Pasquale Marino, allenatore ex tra le altre di Udinese, Genoa e Salernitana.*

Che succede alla Juve?

"Manca continuità. Per un ambiente come quello della Juve che chiede vittorie è difficile venirne a capo. C'è stata qualche difficoltà".

Si aspetta che Spalletti possa essere messo in discussione?

"Nel calcio succede sempre. Quando le cose non vanno bene paga l'allenatore. Ma credo che Spalletti sia uno dei migliori in circolazione".

I Napoli torna a sorridere.

"Segnali di ripresa. Aveva fatto una grande partita contro la Roma e s'è ripetuta. Se comincia a ingranare e prendere qualche gol in meno può prendere i ritmi giusti".

Serie B: come legge il pari tra Pisa e Palermo?

"Il Pisa è partito meglio, ma il Palermo non molla mai. La rimonta dei rosanero era stata da grande squadra, che fa capire il valore dell'organico e del tecnico".

A Salerno Cosmi esonerato. Che succede ai granata?

"Da fuori è difficile parlare. Salerno è una grande piazza, perdere a Picerno è stato clamoroso. Paga sempre l'allenatore. L'anno scorso la squadra era partita meglio, quest'anno non s'è ripetuta. Una piazza come Salerno pretende tanto. Era facile prevedere che potesse verificarsi l'esonero".