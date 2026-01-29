Doccia fredda per il Palermo: il Pisa tace su Tramoni. Si torna alla carica per Johnsen

Ormai da lungo corso si parla del possibile passaggio di Matteo Tramoni al Palermo, ma quella che ha tutti i contorni di una telenovela, sembra essersi definitivamente chiusa, almeno stando a quando si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, che fa il punto sul giocatore che per la compagine siciliana era divenuto la prima scelta per sostituire Matteo Brunori, passato alla Sampdoria.

Come riporta il noto quotidiano, il Pisa - che detiene il cartellino di Tramoni - aveva fissato il prezzo dello stesso a 6 milioni, rifiutando una prima offerta della società rosanero, o meglio, non rispondendo alla stessa, cosa che si è ripetuta anche quando il Palermo ha raggiunto la cifra richiesta in una seconda offerta. Il silenzio nerazzurro ha però fatto sì che il Palermo avesse via libera per trattare direttamente con il calciatore, che aveva accettato la proposta vantaggiosa arrivatagli dal club del suo ex allenatore Filippo Inzaghi, ma il nuovo silenzio del Pisa ha fatto desistere il City Group.

Il Palermo rinuncia così a Tramoni, che forse chiederà un adeguamento al suo contratto con il Pisa, e torna alla carica per Dennis Johnsen: ci sarà da fare una più sostanziosa offerta alla Cremonese, che non aveva ritenuto congrua la prima.