Pisa, Hiljemark: "Milan forte ma possiamo fargli male, ecco perché gioca Tramoni"

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara casalinga contro il Milan: "Mi ricordo la doppietta col Milan quando giocavo nel Palermo, ma è di tanti anni fa, speriamo di vincere questa partita perché quella la persi".

Quali sono le sensazioni?

"Le sensazioni sono positive, c'è un bello stadio e sono contento di essere qua per affrontare una partita molto bella".

Perché Tramoni titolare stasera?

"Tramoni ha qualità differenti rispetto a chi giocato la settimana scorsa, ci aspettiamo un Milan molto aggressivo e ci può aiutare nelle uscite. Filip (Stojilkovic ndr) ha giocato una bella partita la scorsa settimana, attacca gli spazi anche per gli altri due".

Cosa è cambiato negli allenamenti?

"Prima di me hanno lavorato in un certo modo, io e il mio staff pensiamo di fare qualcosa di differente mettendo un po' più di aggressività. In tre giorni non si cambia, dobbiamo lavorare tutti insieme".

Avete individuato i punti deboli del Milan?

"Il Milan è una squadra forte nelle individualità ed è allenato da un grande allenatore, ma ci saranno degli spazi e dobbiamo provare a fargli male".